أمين عام حزب سياسي تونسي يرفض لقاء أردوغان

قال الأمين العام لحركة "مشروع تونس"، محسن مرزوق، إنه رفض دعوة لإجراء لقاء انفرادي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارته إلى تونس.

وأصدرت الحركة بيانا قالت فيه إن مرزوق سيكتفي بحضور مأدبة الغداء التي دعا إليها رئيس الجمهورية في قصر قرطاج على شرف الرئيس التركي.

وفي ذات السياق أكد أعضاء المكتب السياسي للحركة تمسكهم "بتطوير العلاقات التونسية التركية التاريخية على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الدّاخلية والابتعاد عن المحاور الإيديولوجيّة والإقليمية".

هذا وتتهم الأوساط السياسية الحركة بأنها تخضع لإملاءات إماراتية، وقد أثارت ردة فعل أمينها العام على الأزمة الأخيرة، التي بدأت بمنع الإمارات التونسيات من السفر على "الخطوط الإماراتية" غضبا في الأوساط السياسية، واصفين موقفه بأنه "غير مشرف".

المصدر: وكالات

نادر همامي