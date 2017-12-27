رصد انتهاكات للهدنة في سوريا خلال الـ24 ساعة

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن المركز الروسي-الإيراني- التركي المشترك رصد انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار رصدت في مناطق تخضع لسيطرة جماعات مسلحة.

وأكد البيان استمرار المفاوضات مع فصائل مسلحة في أرياف حلب ودمشق وحماة وحمص والقنيطرة، بشأن انضمامها إلى الهدنة في سوريا.

وتابع البيان أن الهلال الأحمر السوري أجلى 21 مصابا من الغوطة الشرقية إلى مستشفيات دمشق لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف أن 198 سوريا عادوا إلى منازلهم خلال الساعات الـ24 الماضية، منهم 24 في ريف حلب، و17 في حمص، و157 في دير الزور.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

ألكسندر توميلين