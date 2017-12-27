مراسلتنا: وصول حافلات إلى بيت جن لنقل مسلحي "النصرة" إلى إدلب ودرعا

أفادت مراسلة RT في سوريا، بوصول حافلات إلى محيط بلدتي مغر المير ومزارع بيت جن في ريف دمشق لنقل مسلحي "جماعة النصرة" إلى إدلب ودرعا بعد اتفاق لوقف القتال.

وكان نحو 100 شخص، بينهم نشطاء ومواطنون كانوا يعملون مع الجماعات المسلحة، استسلموا لضباط الجيش والأمن السوري في ريف حلب، في إطار برنامج المصالحة الوطنية.

وتتفاوض السلطات المحلية من خلال وسطاء مع قادة مجموعات مسلحة في إطار برنامج المصالحة الوطنية، وحثهم على إنهاء المواجهة المسلحة.

يشار إلى أن وحدات من الجيش السوري كانت قد طوقت السبت الماضي، مسلحين من النصرة، في قرية مغرالمير، بعد السيطرة على جميع النقاط الاستراتيجية حولها، وقطعت أحد أهم طرق إمداد التنظيم.

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المصدر: RT