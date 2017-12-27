بغداد.. أطلقوا النار فرحا بالفوز على قطر فدخلوا السجن

أعلنت قيادة عمليات بغداد، عن اعتقال عدد من الأشخاص قاموا بإطلاق الأعيرة النارية احتفالا بفوز المنتخب العراقي على نظيره القطري في مباراة كرة القدم ضمن خليجي 23.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي: إن "القوات الأمنية اعتقلت عدد من المواطنين أطلقوا النار احتفالا بفوز المنتخب العراقي"، متوعدا بـ"اتخاذ إجراءات صارمة بحق من يقوم بتلك الأعمال المخالفة للقانون".

#العراق_قطر

الأحتفالات في بغداد ليلة أمس بعد فوز المنتخب العراقي على المنتخب القطري

شعب يطرب عالطربگه 🙄 pic.twitter.com/uAi7bO59HO — بيبرس🇮🇶 (@pebars_alani) 27 декабря 2017 г.

وأضاف الربيعي، أن "إطلاق الأعيرة النارية تسبب بإصابة عدد من المواطنين"، مشيرا إلى أن "التعبير عن الفرح والحزن يجب أن يكون بشكل حضاري بعيدا عن ايذاء الغير".

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وتمكن المنتخب الوطني الثلاثاء، من الفوز على نظيره القطري بهدفين مقابل هدف واحد ضمن الجولة الثانية من دوري مجموعات كأس الخليج 23.

وتوعدت قيادة عمليات بغداد، بمحاسبة كل شخص قام بإطلاق النار بمناسبة فوز المنتخب العراقي.

المصدر: السومرية نيوز

هاشم الموسوي