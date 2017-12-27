منظمة تتهم مقاتلين إيزيديين بقتل عشرات المدنيين

اتهمت منظمة حقوقية مقاتلين عراقيين من الأقلية الإيزيدية باختطاف وإعدام 52 مدنيا ينتمون لقبيلة "البو متيوت" الذين فروا خلال المعارك بين قوات الحشد الشعبي وداعش بمناطق غرب الموصل.

ووفقا لبيان منظمة "هيومن رايتس واتش" نقلا عن أقارب الضحايا، فإنه في الـ4 من يونيو الماضي "قامت قوات إيزيدية باعتقال ثم إعدام رجال ونساء وأطفال من ثماني عائلات من قبيلة البو متيوت الذين فروا من القتال بين قوات الحشد الشعبي وتنظيم داعش في مناطق غرب الموصل".

وطالبت لمى فقيه المسؤولة الثانية في المنظمة، القوات العراقية بتحويل تركيزها إلى منع الانتقام ودعم سيادة القانون، بعد انحسار المعارك الميدانية ضد التنظيم، مضيفة أن الفظائع التي ارتكبت ضد الإيزيديين في الماضي، لا تعطي قواتهم حرية ارتكاب انتهاكات ضد المجموعات الأخرى، وتابعت أن عمليات الإعدام دون محاكمة خلال النزاعات تمثل جرائم حرب.

وشكل الإيزيديون مطلع عام 2017، وحدتين من قوات تابعة للحشد الشعبي التي أصبحت اليوم رسميا جزءا من القوات الأمنية العراقية تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي.

ونقل البيان عن اثنين من وجهاء الأقلية الإيزيدية، أن مقاتلين من هذه الوحدات مسؤولون عن اختطاف وقتل 52 شخصا من قبيلة البو متيوت.

كما أكد أحد عناصر استخبارات قوات الحشد الشعبي، لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أنه زار مقابر جماعية وشاهد هناك بقايا جثث نساء وأطفال.

إلى ذلك، أكد قادة عسكريون في القوات الإيزيدية، ضلوع قواتهم في هذه الإعدامات، وقالوا إن أفراد هذه القبيلة "كلاب تستحق الموت"، متهما هذه القبائل بارتكاب جرائم مع إرهابيين ضد الإيزيديين، حسبما نقل البيان، الأمر الذي نفته القبيلة.

ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة أواخر أغسطس الماضي، فإن آلاف النساء والفتيات وخصوصا من الأقلية الإيزيدية، تعرضن لاعتداءات مروعة في المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، كعمليات اغتصاب وخطف وسبي واستعباد جنسي.

المصدر:هيومن رايتس واتش

نتالياعبدالله