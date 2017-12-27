الحكومة الليبية تدعو العائلات للعودة إلى ديارها

أفادت مصادر حكومية ليبية بالسماح للعائلات التي نزحت عن بلدة تاورغاء التي تعرضت للنهب بعد الإطاحة بمعمر القذافي بالعودة لديارها بعد مفاوضات لأكثر من عام كخطوة نحو المصالحة بالبلاد.

وتعرض سكان تاورغاء للطرد على يد معارضين للقذافي عام 2011 ردا على استخدام القذافي المنطقة كنقطة انطلاق لشن هجمات على مدينة مصراتة الواقعة غرب البلاد خلال الانتفاضة.

ويعيش النازحون في فقر داخل مخيمات، وفي مناطق إيواء في أنحاء ليبيا، ومنعوا من العودة لديارهم، وواجه هؤلاء النازحون انتهاكات واعتقالات تعسفية منذ أن ظهرت تسجيلات مصورة تشير إلى انضمام بعضهم إلى قوات القذافي عام 2011.

بعد حريق مخيمات تاورغاء يوم امس في جنزور



لكم الله يا اهلنا في تاورغاء (مصراته الا يوجد فيكم رجل حكيم يرجع هالناس لمدينتهم )



الخزي والعار عالمفرخ اللي هجروكم

حسبنا الله ونعم الوكيل 😔 pic.twitter.com/2EuAdZWglk — ™84 مُعزز|Moazaz© (@ozilsasi84) 8 декабря 2017 г.

وقال فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في بيان "في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة ووضع أسس بناء دولة القانون والمؤسسات، أعلن اليوم عن موعد بدء عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم في الأول من شهر فبراير المقبل ووضع آلية لتنفيذ هذا الاتفاق".

وأصبحت تاورغاء الواقعة إلى الشرق من مصراتة بلدة مهجورة منذ عام 2011، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها، إن نحو 40 ألف شخص نزحوا من البلدة.

وقالت الحكومة الليبية إنها ستدفع تعويضات لأقارب الأشخاص الذين قتلوا وللذين اعتقلوا أو جرحوا أو دمرت منازلهم في الصراع.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله