الهلال السوري ينقل عددا من المرضى من الغوطة الشرقية إلى مشافي دمشق

أخرج الهلال الأحمر السوري بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا عددا من المرضى من الغوطة الشرقية وتم نقلهم إلى مشافي دمشق.

وذكرت وكالة "سانا" السورية نقلا عن الهلال الأحمر السوري، أن "متطوعي الهلال بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر قاموا بنقل حالات إنسانية من داخل الغوطة الشرقية إلى مشافي دمشق لتلقي العلاج".

ولفت الهلال الأحمر في بيانه إلى أن تنفيذ هذه المهمة تم بعد "مفاوضات طويلة من رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد حبوباتي ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانشيسكو روكا".

من جهتها أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا عن بدء عمليات إجلاء طبي من جيب خاضع للمعارضة السورية المسلحة في الغوطة الشرقية.

وسبق أن أفاد نشطاء معارضون بأنه تم إجلاء 5 حالات مرضية من أصل أكثر من 720 حالة صعبة بينها 500 إصابة بالسرطان، حسب النشطاء.

وأضاف النشطاء أن سيارات الهلال الأحمر دخلت من معبر مخيم الوافدين أمس، وقامت بإجلاء 5 حالات مرضية من غوطة دمشق الشرقية، والتي تعد بمثابة أول دفعة من الخارجين لتلقي العلاج في مشافي خارج الغوطة، ومن المرتقب أن يجري إخراج نحو 25 آخرين في الأيام المقبلة على دفعات متفرقة.

وكانت الأمم المتحدة دعت الحكومة السورية إلى السماح بإجلاء نحو 500 مريض يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة لإنقاذ حياتهم، بما في ذلك 73 من المصابين بالسرطان.

يذكر أن روسيا وتركيا وإيران اتفقت على إنشاء إحدى مناطق خفض التوتر في الغوطة الشرقية، التي يعيش فيها قرابة 400 ألف شخص، إلا أن الحكومة السورية تتهم المعارضة المسلحة هناك بانتهاك الهدنة بشكل متكرر.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله