تشديد الحراسة على "أورن حزان" بعد تهديد "القسام"

أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، بأن الحراسة قد شددت على عضو الكنيست أورن حزان، عقب تعليق كتائب عز الدين القسام على تصرفه مع أهالي الأسرى الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد، قرر رئيس الكنيست، يولي إيدلشتين تعزيز الحراسة الأمنية على حزان، "بعد تلقيه تهديدات من حركة حماس"، في أعقاب تعرضه لحافلة عائلات أسرى فلسطينيين من غزة دخلت أمس الخط الأخضر لزيارة الأسرى.

تجدر الإشارة إلى أن أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، كان قد علق في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، على مهاجمة حزان، أمهات الأسرى الفلسطينيين.

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وقال أبو عبيدة في هذا الصدد: "أدخلتم جنودكم غزة في معركة وتركتموهم للمجهول.. وبدلا من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اخترتم طريق الجبناء تنصلا من مسؤولياتكم وهروبا من دفع الثمن، لكننا نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة".

وتابع أبو عبيدة: "نقول للعدو بدلا من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالا صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء".

وكان حزان قد تعرض لحافلة تقل ذوي الأسرى أثناء توجههم إلى سجن "نفحة"، فصعد إلى الحافلة ليواجه العائلات، ونعتهم بألفاظ نابية.

المصدر: وكالات

إياد قاسم