الخرطوم: تركيا ستعيد بناء ميناء "عثماني" المطل على البحر الأحمر

أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم الغندور، عزم تركيا إعادة بناء ميناء سواكن المتهدم، على الساحل السوداني المطل على البحر الأحمر، يعود تاريخه إلى أيام الإمبراطورية العثمانية.

وأكد الوزير السوداني أن أنقرة ستقوم بإنشاء حوض بحري في الميناء، لصيانة السفن المدنية والعسكرية، مشيرا إلى أن صفقة سواكن واحدة من عدة صفقات تم الاتفاق عليها مع السودان تبلغ قيمتها الإجمالية 650 مليون دولار.

ولفت الغندور إلى أنه تم الاتفاق على تجديد "سواكن" خلال زيارة للميناء القديم قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وكان ميناء سواكن مرفأ رئيسيا في السودان أثناء خضوعه للحكم العثماني لكنه أهمل خلال القرن الأخير بعد إقامة ميناء بور سودان الواقع على مسافة 60 كيلومترا إلى الشمال منه.

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وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه الاتفاقات حصلت بعد ثلاثة أشهر من فتح تركيا رسميا قاعدة تدريب عسكرية في الصومال بلغت كلفتها 50 مليون دولار في إطار سعيها لزيادة نفوذها في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي أعلن في وقت سابق عن توقيع 22 اتفاقية مع السودان، إضافة إلى عزم البلدين زيادة حجم التجارة بينهما إلى 10 مليارات دولار.

وذكر أردوغان، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية أن السودان يمتاز بإمكاناته الاقتصادية وموارده البشرية، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية على غرار الإنسانية والثقافية.

المصدر: وكالات

إياد قاسم