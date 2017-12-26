"حماس" تكرم أمهات أسرى شتمهن عضو في الكنيست الإسرائيلي

كرم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة وحماس، صباح اليوم الثلاثاء، أمهات الأسرى اللواتي شتمهن عضو الكنيست وهن في طريقهن لزيارة أبنائهن في المعتقلات الإسرائيلية.

وحضر يحيى السنوار، قائد حركة حماس في قطاع غزة إلى جانب هنية خلال اللقاء مع السيدات الفلسطينيات.

وكان عضو الكنيست عن حزب الليكود، أورن حزان، رفقة شبان إسرائيليين، اعترض حافلة تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، تقل أمهات وأقارب أسرى فلسطينيين في سجن "نفحة" وشتم أبناءهن الأسرى.

وقال حزان، لإحدى أمهات الأسرى: "إن ابنك كلب ولن تستطيعي زيارته ثانية إلا عبر أنفاق تحت الأرض".

وأوضحت المسؤولة الإعلامية في الصليب الأحمر بغزة، أماني الناعوق، أن 22 من أهالي المعتقلين الفلسطينيين بينهم 4 أطفال، توجهوا لزيارة أقاربهم في سجن رامون عبر معبر بيت حانون- إيرز.

وتعتقل إسرائيل 300 فلسطيني من سكان غزة من بين نحو سبعة آلاف معتقل من الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتسمح إسرائيل لأمهات الأسرى بزيارة أبنائهن في سجني "نفحة" و"ريمون" الصحراويين كل يوم اثنين.

وبالرغم من طول الرحلة وصعوبتها، فإنها غالبا ما تنتهي دون مبتغاها، ويعود الأهالي إلى قطاع غزة دون رؤية ذويهم الأسرى في المعتقلات بسبب الرفض الإسرائيلي استكمال رحلة الزيارة.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة