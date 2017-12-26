مقتل طيار سوري بعد استهداف طائرته من قبل المسلحين في ريف حماة الشمالي

أفاد مصدر عسكري سوري، بتحطم طائرة عسكرية في ريف حماة الشمالي نتيجة إصابتها من قبل جماعات مسلحة، مؤكدا مصرع الطيار الذي كان يقودها.

من جانبهم، ذكر نشطاء سوريون، أن الفصائل المسلحة التي تنشط في المنطقة سحبوا جثة الطيار الصريع، مشيرين إلى أن طيارا آخر كان في الطائرة ولم يعرف مصيره بعد.

وقالت بعض المواقع الإلكترونية السورية إن الطيارين سقطا على الأرض وهما على قيد الحياة، وحاولا الفرار لكن أحدهما قتل.

المصدر: وكالات