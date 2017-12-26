دعوات في الكنيست الإسرائيلي للسماح للنواب اليهود بالصلاة في الأقصى

نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية قولها، إن عضوي الكنيست يهودا غليك وشولي معلم طالبا بالسماح لأعضاء الكنيست بـ"الصلاة" في المسجد الأقصى.

وقال غليك من حزب (الليكود)، ومعلم و (البيت اليهودي)، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، إنه على الرغم من الهدوء النسبي في الحرم القدسي الشريف وتوصيات الشرطة الإسرائيلية وطلب لجنة الأخلاق البرلمانية بتجديد التصريح وفقا للتنسيق مع المسؤولين الأمنيين، رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلغاء أمر المنع.

وقالا أيضا إن هناك أعضاء كنيست يستهترون بأمر المنع، ويزورون الحرم ولا يعاقبون. من جهته، قال قائد شرطة منطقة القدس، يورام هاليفي، للصحيفة : "نحن لا نحدد من يدخل إلى الحرم ومن لا يدخل. سننفذ كل قرار سيتم اتخاذه وسنبذل كل جهد ممكن لحماية من يدخلون المكان".

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ووفقا لـ"بترا"، فإن عضوي الكنيست طرح هذا الطلب خلال اجتماع الكنيست مساء أمس الاثنين، وأن "الدعوة المشبوهة للصلاة في المسجد الأقصى الشريف - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، جاءت بعد منع دخول أعضاء الكنيست إلى المكان منذ ثلاث سنوات".

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية

علي الخطايبة