المعارضة السورية: تفاجئنا بترؤس الجعفري لوفد الحكومة في جنيف-8

أعلن المنسق العسكري "للجبهة الجنوبية" في الجيش السوري الحر أبو توفيق الديري أن المعارضة السورية تلقت الوعد بأن وفد الحكومة إلى جنيف 8 لن يكون برئاسة بشار الجعفري.

تجدر الإشارة إلى أن الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف استمرت مدة قياسية – 3 أسابيع- وانتهت يوم 14 ديسمبر الجاري بدون تحقيق نتائج ملموسة ولم تحدث هناك أية مفاوضات مباشرة بين وفدي حكومة دمشق ووفد المعارضة السورية الموحد كما كان متوقعا.

وقال الديري في حديث لوكالة نوفوستي: "نحن نرفض ليس جنيف بل نرفض ما حدث في جنيف-8 لأن ما جرى كان عارا . في الرياض تمت تهدئة المعارضة وطمأنتها بأن حضور النظام سيكون إيجابيا وسيرأس الوفد فيصل المقداد ( نائب وزير الخارجية السوري) وليس بشار الجعفري كما في كل الجولات السابقة ولذلك أصبنا بالدهشة عندما شاهدنا بشار الجعفري رئيسا للوفد".

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لشؤون سوريا ستيفان دي ميستورا قد أعلن أنه "ضاعت فرصة ذهبية" في جنيف واتهم الطرفين بخلق أجواء سلبية وغير مسؤولة خلال المفاوضات بسبب الطرح المستمر للشروط المسبقة.

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وقال الديري: " تلاعب الجعفري في جنيف بهدف إفشال المفاوضات لكي لا يبقى لدى الشعب السوري خيار آخر إلا الموافقة ( على مؤتمر الحوار الوطني السوري) والذهاب إلى سوتشي".

المصدر: نوفوستي

إدوارد سافين