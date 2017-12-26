كتائب القسام: على إسرائيل فك أسراها بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء

علق أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، على مهاجمة عضو يميني في الكنيست، أمهات أسرى فلسطينيين كنّ في حافلة في طريقها إلى سجن نفحة.

وقال أبو عبيدة في هذا الصدد: "أدخلتم جنودكم غزة في معركة وتركتموهم للمجهول وبدلا من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اخترتم طريق الجبناء تنصلا من مسؤولياتكم وهروبا من دفع الثمن، لكننا نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة".

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وتابع أبو عبيدة: " نقول للعدو بدلا من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالا صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء".

أبو عبيدة: أدخلتم جنودكم غزة في معركة وتركتموهم للمجهول وبدلا من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اخترتم طريق الجبناء تنصلا من مسؤولياتكم وهروبا من دفع الثمن،لكننا نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة#حكومتكم_تكذبpic.twitter.com/gSUp2mqKfn — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) 26 декабря 2017 г.

تجدر الإشارة إلى أن عضو الكنيست المقرب من نتنياهو أورن حزان، كان قد هاجم يوم أمس الاثنين، أمهات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، بعد أن اعترض حافلة تقل الأهالي متوجهة إلى سجن "نفحة" وشتمهنّ.

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وكان الجيش الإسرائيلي، قد نفذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة في 2014 تحولت إلى حرب استمرت 50 يوما، وقتل خلالها أكثر من 2147 فلسطينيا.

وأسرت كتائب القسام خلال الحرب الجندي الإسرائيلي من قوات النخبة، أورون شاؤول، والملازم الأول هدار غولدن، رافضة الإفصاح عن أية معلومة بخصوصهما إلا بشروط.

المصدر: وكالات

إياد قاسم