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كتائب القسام: على إسرائيل فك أسراها بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء

أخبار العالم العربي

كتائب القسام: على إسرائيل فك أسراها بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء
AFP MOHAMMED ABED
أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس
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علق أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، على مهاجمة عضو يميني في الكنيست، أمهات أسرى فلسطينيين كنّ في حافلة في طريقها إلى سجن نفحة.

وقال أبو عبيدة في هذا الصدد: "أدخلتم جنودكم غزة في معركة وتركتموهم للمجهول وبدلا من مواجهة الحقيقة والتصرف بشرف ورجولة اخترتم طريق الجبناء تنصلا من مسؤولياتكم وهروبا من دفع الثمن، لكننا نطمئن أسرانا الأبطال وعائلاتهم الصابرة بأن عنجهية الاحتلال مصيرها السقوط وفجر الحرية آت لا محالة".

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وتابع أبو عبيدة: " نقول للعدو بدلا من الخسة والزج بسفهائكم ليمارسوا أفعالا صبيانية تارة، ودفع عائلات الجنود المضللة تارة ليجتروا ما لقنتموهم من روايات استغفلتموهم بها، لتكن لديكم الجرأة لفتح هذا الملف في المكان المناسب ولتحلوا المسألة بشجاعة بدلاً من الاستقواء على النساء".

تجدر الإشارة إلى أن عضو الكنيست المقرب من نتنياهو أورن حزان، كان قد هاجم يوم أمس الاثنين، أمهات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة، بعد أن اعترض حافلة تقل الأهالي متوجهة إلى سجن "نفحة" وشتمهنّ.

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وكان الجيش الإسرائيلي، قد نفذ عملية عسكرية ضد قطاع غزة في 2014 تحولت إلى حرب استمرت 50 يوما، وقتل خلالها أكثر من 2147 فلسطينيا.

وأسرت كتائب القسام خلال الحرب الجندي الإسرائيلي من قوات النخبة، أورون شاؤول، والملازم الأول هدار غولدن، رافضة الإفصاح عن أية معلومة بخصوصهما إلا بشروط.

المصدر: وكالات

إياد قاسم

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