القوات الإسرائيلية تعتقل حمارا في القدس

صادرت طواقم بلدية القدس الثلاثاء حمارا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، واعتقلت مالكه، بحجة "عدم وجود رخصة لحيازته".

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية أن القوات الإسرائيلية برفقة طواقم البلدية قامت باحتجاز الحمار ومالكه، دون سبب، ثم صادرت الحمار.

واقتحمت طواقم البلدية منشآت حيوانية وسكنية، وحررت مخالفات لمالكيها بحجة "حيازة حيوانات دون وجود تراخيص من الدوائر الإسرائيلية".

المصدر: معا

هاشم الموسوي