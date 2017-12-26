تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب في مصر

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية أحكام الإعدام بحق 15 مدانا في قضايا الإرهاب، حسبما أفاد موقع "اليوم السابع" نقلا عن مصادر أمنية.

ونقل "اليوم السابع" عن محامي عدد من المتهمين بقضايا الإرهاب، خالد المصري، قوله، إن مصلحة السجون نفذت حكما بالإعدام بحق 15 متهما في إحدى قضايا أحداث عنف بسيناء. وأضف المحامي أن القضية فيها 16 متهما، منهم أحد المتهمين من خلية تنظيم "أنصار بيت المقدس" الموالي لـ "داعش".

وذكر المصري أن المتهم المنضم لخلية "بيت المقدس" يدعى أحمد عزمي، مشيرا إلى أن الدفاع تقدم بطعن على الأحكام الصادرة إلى ان النقض العسكري رفض الطعن المقدم، وقرر تصديق الحكم الصادر بإعدام المتهمين.

ونشر موقع "مصراوي" الإعلامي أسماء الأشخاص الذين أعدموا وهم: أحمد عزمي حسن محمد عبده، وعبد الرحمن سلامة سالم سلامة أبو عيطة، وعلاء كامل سليم سلامة، ومسعد حمدان سالم سلامة، وموسى محمد عمر حراز، وحليم عواد سليمان، وإبراهيم سالم حماد محمد السماعنة، وإسماعيل عبد الله حمدان فيشاوي، وحسن سلامة جمعة مسلم، ودهب عواد سليمان، ويوسف عياد سليمان عواد، ومحمد عايش غنام، وسلامة صابر سليم سلامة، وفؤاد سلامة جمعة، ومحمد سلامة طلال سليمان، وأحمد سلامة طلال سليمان.

وأدين المتهمين الـ 15 بالهجوم على كمين الصفا في العريش شمالي سيناء، في أغسطس/آب عام 2013، والذي قتل فيه ضابط و3 مجندين في قوات الأمن المصرية.

وحكم عليهم بالإعدام في الـ 16 يونيو/حزيران عام 2015، وتقدم المتهمون بالطعن على قرار المحكمة، لكن المحكمة رفضت الطعن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

أنطون زوييف