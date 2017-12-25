فلسطين تصف قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس بـ "المخزي"

وصف وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، قرار رئيس غواتيمالا، جيمي موراليس، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس بالعمل المخزي الذي يستفز مشاعر المسيحيين والمسلمين كافة.

وأدان المالكي، اليوم الاثنين، قرار غواتيمالا بنقل سفارتها إلى القدس.

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وقال الوزير المالكي إن هذه خطوة تجسد إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ، وفي مخالفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

وأضاف المالكي: "هذا الإعلان يزدري ويتجاهل بشكل تام المواقف الجماعية للتحالفات والمجموعات الدولية، التي تعتبر غواتيمالا جزءا منها، بما في ذلك حركة عدم الانحياز.

وتابع: "هذا العمل المخزي والمخالف للقانون يستفز مشاعر المسلمين والمسيحيين كافة، بما في ذلك أولئك الذين أعلنوا بالإجماع، وبشكل لا لبس فيه، رفضهم لكافة المحاولات التي تستهدف وضع ومكانة مدينة القدس المحتلة، أو نقل السفارات إليها".

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وكان رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، قد أشاد بالقرار الذي اتخذته دولة غواتيمالا بنقل سفارتها في إسرائيل إلى مدينة القدس، لتكون بذلك الدولة الثانية التي تتخذ هذا القرار بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعلن نتنياهو أمام الكنيست اليوم "قلت لكم مؤخرا إنه ستكون هناك دول أخرى ستعترف بأورشليم عاصمة إسرائيل وستعلن نقل سفاراتها إليها.. وهذه دولة ثانية تعلن ذلك.. وأكرر وأقول ستكون هناك دول أخرى، هذه مجرد البداية".

المصدر: وكالات

سعيد طانيوس