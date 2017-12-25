الصليب الأحمر يندد بإسرائيل بعد إهانة عضو كنيست لأمهات أسرى فلسطينيين

أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنه يجب على إسرائيل ضمان سلامة وكرامة الأسر الفلسطينية التي تزور الأسرى، وذلك عقب نشر فيديو لعضو يميني في الكنيست وهو يوجه إهانات لأهالي الأسرى.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان للجنة صرحت فيه إنها "تأخذ على محمل الجد ما حدث اليوم.. إن لدى عائلات (الأسرى) الحق في الزيارة بطريقة كريمة.. إن من مسؤولية السلطات المختصة التأكد من أن الزيارات تتم بسلام ودون تدخل".

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تجدر الإشارة إلى أن أورن حزان، عضو الكنيست المقرب من نتنياهو، كان قد هاجم أمهات أسرى فلسطينيين من قطاع غزة، بعد أن اعترض حافلة تقل الأهالي كانت في طريقها إلى سجن "نفحة".

وتهجم حزان على أمهات الأسرى، قائلا لإحدى أمهات الأسرى: "إن ابنك كلب ولن تستطيعي زيارته ثانية إلا من تحت الأرض".

المصدر: وكالات

إياد قاسم