 
مباشر

الجيش المصري: القضاء على 8 إرهابيين في سيناء

أخبار العالم العربي

الجيش المصري: القضاء على 8 إرهابيين في سيناء
Reuters Amr Dalsh
القوات الخاصة المصرية -صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jo67

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، اليوم الاثنين، القضاء على 8 إرهابيين وتدمير مخابئ لهم في وسط سيناء.

وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة والقبض على آخر بوسط سيناء فضلا عن اكتشاف وتدمير 8 مخابئ، بالإضافة إلى دراجة نارية وعبوة ناسفة".

إقرأ المزيد
الجيش المصري يدكّ أوكار الإرهابيين

وأضاف الرفاعي بأن القوات المصرية، تمكنت أيضا من "ضبط مخزن يحتوى على كميات كبيرة من نبات البانجو (المخدر) وضبط 5 عربات تحتوي على كميات كبيرة من المواد المخدرة" .

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة