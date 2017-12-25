الجيش المصري: القضاء على 8 إرهابيين في سيناء

أعلن المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، تامر الرفاعي، اليوم الاثنين، القضاء على 8 إرهابيين وتدمير مخابئ لهم في وسط سيناء.

وقال المتحدث في بيان نشره على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني بالتعاون مع القوات الجوية خلال الأيام القليلة الماضية من القضاء على 8 إرهابيين شديدي الخطورة والقبض على آخر بوسط سيناء فضلا عن اكتشاف وتدمير 8 مخابئ، بالإضافة إلى دراجة نارية وعبوة ناسفة".

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وأضاف الرفاعي بأن القوات المصرية، تمكنت أيضا من "ضبط مخزن يحتوى على كميات كبيرة من نبات البانجو (المخدر) وضبط 5 عربات تحتوي على كميات كبيرة من المواد المخدرة" .

المصدر: الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش

أحمد باديان