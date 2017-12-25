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المحكمة العسكرية الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي وتمدد اعتقالها 10 أيام

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المحكمة العسكرية الإسرائيلية ترفض الإفراج عن الفتاة الفلسطينية عهد التميمي وتمدد اعتقالها 10 أيام
AFP Ahmad GHARABLI
الأسيرة الطفلة الفلسطينية، عهد التميمي
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مددت محكمة عوفر الإسرائيلية، اعتقال الطفلة الفلسطينية المعتقلة، عهد التميمي، لمدة 10 أيام لاستكمال التحقيق، وذلك بطلب من النيابة العامة الإسرائيلية.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، فقد ردت التميمي من داخل المحكمة العسكرية على مسألة اعتقالها خلال جلسة النظر في تمديد اعتقالها قائلة: "ينقلع (يزول) الاحتلال".

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وكانت المحكمة التي تقع بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية، مددت الأسبوع الماضي احتجاز الطفلة عهد، التي اعتقلتها قوات الجيش الإسرائيلي بتهمة "الاعتداء" على جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في النبي صالح) في الـ19 الشهر الجاري.

وبالإضافة إلى اعتقال عهد، فقد اعتقل الجيش الإسرائيلي أيضا، والدتها ناريمان التميمي بتهمة "التحريض".

المصدر: وكالات

إياد قاسم

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