هنديتان إلى باكستان للقاء قريب قبل إعدامه بتهمة التجسس

سمحت السلطات الباكستانية لوالدة وزوجة جاسوس هندي، محكوم عليه بالإعدام، بالقدوم إلى باكستان للقائه ليوم واحد فقط، قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقه في أحد سجونها.

وحكم على كولبوشان جادهاف، وهو ضابط سابق بالبحرية الهندية بالإعدام بتهمة التجسس.

وقال مسؤول إن "اللقاء سيتم في وزارة الخارجية الباكستانية بإسلام آباد، وستصلان إلى هناك على متن رحلة جوية تجارية وستغادران في نفس اليوم".

من ناحية أخرى، ترفض الهند الاتهامات الباكستانية بحق مواطنها وتقول إن جادهاف "اختطف" ويحاكم "بتهم ملفقة".

ورفعت الهند دعوى ضد باكستان في محكمة العدل الدولية، قالت فيها إن حكم الإعدام هذا يعد انتهاكا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وكانت باكستان قد ذكرت أن جادهاف ألقي القبض عليه في الـ3 من مارس 2016 في مقاطعة بالوشيستان المضطربة، وحكمت عليه محكمة عسكرية بالإعدام بتهمة القيام "بأنشطة تجسس وتخريب ضد باكستان".

وعقب عملية القبض بفترة وجيزة، نشر مكتب العلاقات العامة في الجيش الباكستاني فيديو الاعتراف الذي يقر فيه جادهاف بتورطه في التجسس.

هذا وتجتاح بالوشيستان أنشطة انفصالية مسلحة وتتهم باكستان الهند بدعم الانفصالية في المقاطعة.

تجدر الإشارة إلى أن بين الهند وباكستان تاريخا طويلا من الخلافات الدبلوماسية، وكثيرا ما يتهم الجانبان بعضهما البعض بإرسال جواسيس إلى أراضي الآخر.

المصدر: شينخوا

نتاليا عبدالله