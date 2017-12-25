السعودية تبحث عن المتورطين في اختطاف وقتل قاض في العوامية

تبحث أجهزة الأمن السعودية عن ثلاثة مشتبه فيهم بالتورط في جريمة اختطاف وقتل الرئيس المكلف لدائرة الأوقاف والمواريث القاضي محمد عبد الله الجيراني في العوامية.

ونشرت أجهزة الأمن اليوم الاثنين صورا للمطلوبين الثلاثة لتورطهم في الجريمة، وهم محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد، داعية كل من تتوفر لديه معلومات عن هؤلاء إلى سرعة إبلاغ الجهات المعنية.

المتحدث الأمني: يهيب بكل من تتوفر لديه معلومات عن المطلوبين لتورطهم في هذه الجريمة، وهم (محمد حسين علي آل عمار ، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد) إلى سرعة الإبلاغ على الهاتف (990) علماً أنه تسري في حق المُبلّغ المكافآت المعلن عنها سابقاً.#واسpic.twitter.com/c5UQYE7QSR — واس (@spagov) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية أكدت في وقت سابق من اليوم العثور في منطقة العوامية على جثة القاضي المختطف قبل عام أمام منزله في قرية تاروت، وذلك إثر مداهمة منزل أحد الخاطفين، مما أسفر عن تصفيته، بعد أن قتل أحد أفراد الأمن، واعتقال خاطف آخر.

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وكشفت التحقيقات الأولية أن الخاطفين نكلوا بالقاضي وقتلوه رميا بالرصاص في صدره ثم دفنوا جثته في منطقة زراعية مهجورة تسمى الصالحية في العوامية.

المصدر: واس

نادر عبد الرؤوف