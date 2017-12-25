بالأسماء.. حصيلة القتلى والمصابين في قطاع غزة منذ قرار ترامب حول القدس

لقي 12 فلسطينيا في قطاع غزة مصرعهم جراء مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، اندلعت بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة واشنطن إليها.

وأكدت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة، أن المواطنين شريف شلاش ومحمد الدحدوح توفيا السبت والأحد الماضيين على التوالي متأثرين بجروحهما، لترتفع بذلك حصيلة الضحايا خلال فترة ما بين السابع من الشهر الجاري وحتى أمس الأحد إلى 12 قتيلا، وهم:

- محمود المصري

- ماهر عطا الله

- محمود العطل

- محمد الصفدي

- حسين نصر الله

- مصطفى السلطان

- ابراهيم ثريا

- ياسر سكر

- زكريا الكفارنة

- محمد محيسن

- شريف شلاش

- محمد الدحدوح.

إلى ذلك، أكدت الوزارة إصابة 666 شخصا، بينهم 487 رجلا و164 طفلا و15 امرأة في مناطق متفرقة من القطاع، كما تم رصد 15 استهدافا إسرائيليا مباشرا للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف