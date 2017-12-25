عودة العشرات من مخيم الركبان إلى منازلهم في ريف حمص الشرقي

أمنت وحدات من الجيش السوري عودة عشرات المهجرين من مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية السورية إلى منازلهم وقراهم في ريف حمص الشرقي.

وذكرت وكالة "سانا"، أن 10 عائلات مؤلفة من 70 شخصا عادوا إلى منازلهم من مخيم الركبان قرب الحدود السورية الأردنية، وقامت وحدات من الجيش بتأمين عودتهم وإيصالهم إلى قراهم بريف حمص الشرقي.

ولفتت "سانا" إلى أن أغلب العائدين هم من الأطفال والنساء، وصلوا إلى منازلهم في القريتين بأمان، تحت حماية وحدات الجيش العاملة في ريف حمص الشرقي.

ويضم مخيم الركبان آلاف المهجرين الذين خرجوا من منازلهم في أوقات سابقة هربا من التنظيمات الإرهابية، قبل أن يقوم الجيش باجتثاث الإرهابيين وإعادة الأمن والاستقرار إلى قراهم في البادية السورية.

وسبق للجيش أن قام نهاية شهر نوفمبر الماضي بتأمين عودة 25 من المختطفين من قبل إرهابيي داعش في البادية إلى منازلهم في بلدة القريتين.

المصدر: سانا

نتاليا عبدالله