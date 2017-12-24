تعيين الموسوي رئيسا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم صادق على تعيين عقيل جاسم الموسوي رئيسا جديدا للمفوضية.

وقالت المفوضية في بيان: "صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على تعيين عقيل جاسم الموسوي رئيساً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان".

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وأضاف البيان: "تمت المصادقة أيضا على تعيين علي ميزر الشمري نائبا لرئيس المفوضية".

جدير بالذكر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، انتخبت في الـ9 ديسمبر/كانون الأول، عقيل الموسوي رئيسا لها، وعلي ميزر نائبا له.

المصدر: رويترز

أحمد باديان