تعيين الموسوي رئيسا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق
Reuters
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أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم صادق على تعيين عقيل جاسم الموسوي رئيسا جديدا للمفوضية.
وقالت المفوضية في بيان: "صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على تعيين عقيل جاسم الموسوي رئيساً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان".
وأضاف البيان: "تمت المصادقة أيضا على تعيين علي ميزر الشمري نائبا لرئيس المفوضية".
جدير بالذكر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، انتخبت في الـ9 ديسمبر/كانون الأول، عقيل الموسوي رئيسا لها، وعلي ميزر نائبا له.
المصدر: رويترز
أحمد باديان
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