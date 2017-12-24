 
مباشر

تعيين الموسوي رئيسا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق

أخبار العالم العربي

تعيين الموسوي رئيسا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق
Reuters
الرئيس العراقي، فؤاد معصوم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jo1r

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، اليوم الأحد، أن الرئيس العراقي فؤاد معصوم صادق على تعيين عقيل جاسم الموسوي رئيسا جديدا للمفوضية.

وقالت المفوضية في بيان: "صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على تعيين عقيل جاسم الموسوي رئيساً للمفوضية العليا لحقوق الإنسان".

إقرأ المزيد
أحد السجون في العراق - أرشيف العراق يحتجز داعشيا أمريكيا في سجن سري

وأضاف البيان: "تمت المصادقة أيضا على تعيين علي ميزر الشمري نائبا لرئيس المفوضية".

جدير بالذكر أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، انتخبت في الـ9 ديسمبر/كانون الأول، عقيل الموسوي رئيسا لها، وعلي ميزر نائبا له.

المصدر: رويترز

أحمد باديان

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2017 © جميع الحقوق محفوظة