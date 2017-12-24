إسرائيل ترفض الإفراج عن "الفتى الجنيدي"

استأنفت النيابة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الأحد، قرار إطلاق سراح الفتى الفلسطيني فوزي الجنيدي بكفالة قدرها 10 آلاف شيكل.

ونقلت وكالة "معا" عن رشاد الجنيدي المتحدث باسم عائلة فوزي، قوله: "محامي الدفاع طالب المحكمة بالإفراج الفوري عن فوزي الجنيدي، (، وقررت المحكمة الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 10 آلاف شيكل، لكن النيابة العسكرية اعترضت على الكفالة".

وأضاف رشاد الجنيدي فيما يخص التهم الموجهة للطفل فوزي: "النيابة العسكرية تتهم فوزي بإلقاء حجر واحد فقط على جنود إسرائيليين، وقد شهد على ذلك 3 جنود، بالإضافة إلى تهمة مقاومة الاعتقال".

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وكانت السلطات الإسرائيلية اعتقلت الطفل فوزي الجنيدي البالغ من العمر 16 عاما. وأثار مشهد اعتقاله محاطا بـ 23 جنديا إسرائيليا يقتادونه مقيد اليدين ومعصوب العينين ودامي الوجه وشامخا رأسه موجة ردود تجاوزت حدود فلسطين.

المصدر: وكالات

أحمد باديان