سوري يحاول بيع سجادة أثرية نادرة بـ 3 مليون دولار!

قبضت الشرطة التركية، الأحد، في أنقرة على سوري، حاول بيع سجادة أثرية عتيقة سرقت من أحد المتاحف السورية.

وذكرت قناة TRT التركية، أن السجادة تحمل رسم "مريم العذراء" ويقدر عمرها بـ 500 عام وسرقت من أحد المتاحف السورية إثر الحرب الأهلية هناك.

Ankara'da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri bir istihbaratı değerlendirerek yaklaşık 500 yıllık antika halıyı 3 milyon dolara satmak isteyen şüpheliyi gözaltına aldı. pic.twitter.com/GNYkdvp3VN — gzt (@gztcom) ٢٠ ديسمبر، ٢٠١٧

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وأضافت القناة، أن "أجهزة المخابرات التركية تعقبت المواطن السوري وأوقفت سيارته في مقاطعة سينكان، قبل أن تعثر على السجادة المسروقة في صندوق السيارة".

وأشارت إلى أنه "حاول بيع السجادة، التي تبين أنها نادرة جدا بمبلغ 3 مليون دولار، وتم تحويله على أثر ذلك إلى مديرية الأمن، وتم التحفظ على السجادة".

المصدر: TRT

أحمد باديان