تقرير أممي حول خسائر أعمال العنف بطوزخرماتو

كشف تقرير أممي عن تدمير وإحراق أكثر من 175 منزلا ومبنى ومحلا تجاريا في قضاء طوزخرماتو شمال محافظة صلاح الدين، عقب أحداث عنف أكتوبر الماضي.

وقالت البعثة الأممية في تقريرها، إنه "منذ اندلاع أعمال العنف في القضاء، تلقت يونامي عددا من الادعاءات بوقوع إساءات وانتهاكات لحقوق الإنسان، لاسيما فيما يتعلق بوقوع خسائر بشرية بين المدنيين".

وأضاف التقرير أن "يونامي تلقت تحليلا لصور الأقمار الاصطناعية والتي بينت أن 29 مبنى على الأقل قد دمّرت في حي الجمهوري و11 مبنى في حي جميلة، وخلال الزيارة، رصد فريقُ يونامي أكثر من 100 محل تجاري ومنزل أحرقوا على طول السوق في حي الجمهوري".

وتابع التقرير أنه "حتى 14 من الشهر الجاري فإن 8 آلاف و694 فردا نزحوا من القضاء، عاد منهم ألفان و664 فردا"، داعيا السلطات العراقية إلى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المدنيين في طوز خورماتو، لا سيما في ضوء الهجمات الأخيرة بالقصف الصاروخي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت منذ منتصف تشرين الأول.

وأبدت بعثة الأمم المتحدة، قلقها إزاء الهجمات العشوائية المتكررة الأخيرة بقذائف الهاون والتي ألحقت خسائر في صفوف المدنيين من المكوّن التركماني، مطالبة بوضع حدّ فوريّ للأعمال التي تهدّد أمن وسلامة المكوّنين الكردي والتركماني.

وفرضت القوات الإتحادية سيطرتها على قضاء طوزخرماتو منتصف نوفمبر الماضي، كما سيطرت على جميع المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

المصدر: السومرية

نتاليا عبدالله