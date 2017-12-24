إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات في مطارات الإمارات

شهدت حركة الطيران في المطارات الكبرى في الإمارات، اليوم الأحد، اضطرابا شديدا مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات بسبب موجة من الضباب الكثيف.

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ففي مطار دبي الدولي، تم إلغاء أكثر من 15 رحلة مغادرة، وإرجاء 60 رحلة أخرى على الأقل، وجرى تغيير مسار عشرات الرحلات القادمة بين منتصف الليل وصباح الأحد، بحسب ما أظهرت لائحة الطائرات المغادرة والقادمة على موقع المطار.

من جهتها قالت مجموعة "طيران الإمارات" على موقعها إن: "حركة الرحلات القادمة والمغادرة من مطار دبي الدولي تأثرت بالضباب في صباح يوم 24 ديسمبر/كانون الأول"، معلنة عن إلغاء 10 رحلات إلى مدن مختلفة بينها طهران وبودابست وهونغ كونغ.

ونصحت المجموعة المسافرين المغادرين أو القادمين إلى مطار دبي الدولي، بالتحقق من حالة رحلتهم قبل التوجه إلى المطار.

وتشهد الإمارات موجة ضباب منذ يوم الجمعة اشتدت ليل السبت على الأحد، وسط ارتفاع في درجات الرطوبة التي بلغت مستوى 95 بالمئة.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا