قرقاش يدلي بدلوه بخصوص "العلاقة" بين السعودية وإسرائيل

بعد القيل والقال الذي كثر مؤخرا حول ما يجمع السعودية بإسرائيل من علاقات ود وتعاون، قرر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، الإدلاء بدلوه بتغريدة لا تخلو من السخرية.

وقال قرقاش: "كمّ الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي مهول، فعلا، حدّث العاقل بما لا يُعقل، فإن صدّق فلا عقل له، والغريب أن مصدر التلفيق مطبّع، وتطبيعه موثق".

ولم يحدد المسؤول الإماراتي الجهة التي يقصدها بأنها "مصدر التلفيق"، واكتفى باتهامهم بأنهم مطبعون مع إسرائيل.

كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي مهول، فعلا، حدث العاقل بما لا يُعقل فإن صدّق فلا عقل له، والغريب أن مصدر التلفيق مطبّع وتطبيعه موثق. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 23 décembre 2017

وكان قرقاش قد قال في تغريدة سابقة، معلقا على مشروع القرار الذي مررته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس: "تجديد وتأكيد الدعم الدولي للقدس الشريف يضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي، المهم أن نغلّب العمل السياسي الفاعل على محاولات التهييج والاستغلال، الدور الأهم يجب أن يكون فلسطينيا وعربيا".

وكثرت الأخبار حول تنامي التواصل بين المملكة وإسرائيل، خاصة بعد اتخاذ الرئيس الأمريكي قرار نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل إلى القدس. حيث ربط محللون زيارة ترامب للمملكة كأول وجهة له كرئيس خارج الولايات المتحدة، وغياب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن القمة التي أقيمت الأسبوع الماضي في تركيا بخصوص القدس، بتغير موقف السعودية من إسرائيل، وتقاربهما بفضل ترامب.

المصدر: وكالات

رُبى آغا