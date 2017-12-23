السعودية تعلن حظر نقل الطيور تفاديا لتفشي الإنفلونزا

أكدت السلطات السعودية الانتهاء من إزالة جميع مخلفات سوق الطيور في العزيزية بالرياض بعد رصدها حالات نفوق طيور هناك جراء إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور H5N8، الأربعاء الماضي.

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، في بيان صدر يوم السبت، أنها حظرت نقل الطيور الحية من وإلى الرياض في إطار الخطة الوقائية لمكافحة انتشار الفيروس.

وأوضحت الوزارة أنها باشرت تطبيق خطة الطوارئ في محل حيوانات أليفة في محافظة الخرج والمنطقة المحيطة بها، بعدما كشفت العينات المأخوذة وجود إصابة واحدة لبلبل.

وأكدت التخلص من 958 من الطيور التي ثبت إصابتها بالفيروس، في محافظة المزاحمية.

كما أعلنت أنها وجهت موردي الأدوية واللقاحات ومصانع الأعلاف، إضافة إلى موردي الصيصان ومزارع الدواجن بوقف الزيارات الميدانية وأخذ إجراءات الأمن الحيوي الصارمة بالاعتبار.

ولحد الآن، بلغ إجمالي عدد العينات الواردة إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض 123 عينة، في الوقت الذي يضبط فيه المزيد من العينات من مختلف مناطق المملكة لمواصلة إجراءات الفحص والتقصي والسيطرة على الإنفلونزا من نوع H5N8.

أما عدد البلاغات التي تلقتها الغرفة المركزية للطوارئ حول إنفلونزا الطيور فبلغ 59 بلاغا منذ الإعلان عن أول إصابة.

المصدر: mewa.gov.sa

إينا أسالخانوفا