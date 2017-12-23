القوات العراقية: حدودنا مع سوريا تحت السيطرة

نفت خلية الإعلام الحربي العراقي صحة أنباء حول إعادة انتشار قوات الحشد الشعبي على الحدود السورية بعد هجوم من داخل سوريا، مؤكدة أن الحدود "تحت السيطرة".

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وقالت خلية الإعلام الحربي في البيان: "توضح قيادة العمليات المشتركة أن الحدود العراقية السورية تحت السيطرة العراقية، وبحماية قوات الحدود والجيش العراقي ولم تهاجم من داخل الحدود السورية".

وأشارت إلى أن "مقطع الحدود في شمال نهر الفرات من الجانب السوري تحت سيطرة داعش وتحصل فيه مناوشات بين الحين والآخر وأن القوات ترد بقوة على أي مصدر للنيران".

وكان قائد عمليات الحشد الشعبي لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح أعلن، أمس الجمعة، عن إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود العراقية السورية، مضيفا أن عدة نقاط تابعة لحرس الحدود العراقية هوجمت بسبب "تأخر" الإسناد من القوات الأمنية.

المصدر: خلية الإعلام الحربي على "فيسبوك" + السومرية

إينا أسالخانوفا