بالفيديو..الجيش الإسرائيلي يعتدي على أطباء ويمنعهم من إسعاف جرحى فلسطينيين

التقطت عدسة كاميرا صورا لأفراد من قوات الأمن الإسرائيلية يستخدمون أسلحتهم لإبعاد أطباء وصحفيين عن محتج فلسطيني جريح شمالي رام الله، أمس الجمعة.

وبحسب تقارير إعلامية فإن الشاب الفلسطيني جرح أثناء توقيفه من قبل شرطة الحدود الإسرائيلية.

كما أوردت وسائل إعلام مقتل فلسطينيين اثنين أثناء احتجاجات في قطاع غزة، يوم الجمعة أيضا.

وتشهد الأراضي الفلسطينية موجة من الاحتجاجات ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الـ6 من هذا الشهر، الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

المصدر: RT

قدري يوسف