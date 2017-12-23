هنية: الإدارة الأمريكية ستقدم على قرارات جديدة وخطيرة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، إن الإدارة الأمريكية ستقدم على قرارات جديدة وخطيرة، بشأن القدس والقضية الفلسطينية.

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وأكد هنية خلال كلمة له في مؤتمر حول القدس، أن هذه القرارات تتمثل في "اعتراف أمريكا بيهودية الدولة وضم المستوطنات لإسرائيل، وإعلان شطب حق العودة للفلسطينيين".

وأضاف هنية أنه لا يمكن أن نترك القدس أو نغادرها مضيفا: "مستمرون في معركة القدس حتى النهاية مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وكل ما يقوم به الاحتلال في القدس باطل وزائل ولا يمكن للأمة أن تتنازل عن القدس، وما نشاهده ليست انتفاضة فلسطينية، وإنما انتفاضة عربية وصلت إلى كل مكونات الأمة".

وأكد أن قرار ترامب لن يمر أبدا، مضيفا "لدينا مخزون استراتيجي هائل، والقدس واحدة موحدة لا شرقية ولا غربية هي عاصمة فلسطين الأبدية".

ودعا هنية السلطة الفلسطينية إلى اتخاذ مواقف واضحة ضد هذا القرار، ولا مجال للضبابية بالموقف، وترتيب البيت الفلسطيني ورفع اليد عن المقاومة والانتفاضة ومراجعة مسيرة التسوية.

المصدر: معا

رُبى آغا