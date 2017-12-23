بوغدانوف يرجح تشكيل لجنة دستورية خلال مؤتمر سوتشي حول سوريا

رجح نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن يتم خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوريا تشكيل لجنة دستورية.

وقال بوغدانوف في حديث لـ "سبوتنيك": "أعتقد بأنه سيتم تشكيل لجنة دستورية تحصل على تفويض عام من الشعب، ولذلك سيكون هناك بين 1500 و1700 مشاركا، وممثلي الشعب بأسره يعتبرون مصدرا للتشريع حول كافة المسائل، لما في ذلك بدء إصلاح دستوري وتحضير الدستور".

وأشار الى أنه "سيتم تشكيل مجموعات عمل خاصة، ويمكنها الاجتماع لاحقا في جنيف".

المصدر: سبوتنيك