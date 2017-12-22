الطوارئ الروسية ومركز الملك سلمان للإغاثة ينفذان مشاريع إغاثة في اليمن وسوريا

أعلن المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبد الله بن عبد العزيز الربيعة أن المركز يدرس مع الجانب الروسي آفاق التعاون الثنائي في تنفيذ مشاريع في اليمن وسوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، عن الربيعة قوله:" نحن ندرس حاليا التعاون بين وزارة الطوارئ والأزمات والدفاع المدني الروسية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجالات برامج إغاثية وإنسانية لتخفيف معانات الشعب السوري واليمني. هذه الدراسة نأمل أن تنتهي قريبا ونبدأ العمل سوية إن شاء الله".

وأضاف: "السعودية ستقيم منتدى دولي إنساني في 16-17 فبراير/شباط المقبل ، "وسوف يكون برعاية خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان، وتمت دعوة وزارة الطوارئ الروسية للمشاركة في هذا المنتدى.. هذا المنتدى سيعقد في الرياض".

وفي ما يتعلق باليمن، قال المشرف العام على مركز الملك سلمان في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة إن عدد المشاريع في اليمن بلغ 166 مشروعا إنسانيا بقيمة 998 مليون دولار، مضيفا أن المملكة العربية استضافت أكثر من 561 ألف لاجئ يمني، بالإضافة إلى استضافة 262 ألف سوري.

هذا ويقوم الربيعة هذه الأيام بزيارة رسمية إلى روسيا، وهي الثالثة له، والأولى كانت له بصفة وزير الصحة السعودي والثانية بصفة المشرف العام للمركز، والثالثة يقوم بها الآن، حيث التقى مؤخرا خلال هذه الزيارة بمسؤولي وزارة الطوارئ الروسية وبنائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الروسي الخاص للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.

المصدر: سبوتنيك

نادر همامي