التحالف العربي يصف تقرير الصليب الأحمر حول الكوليرا في اليمن بـ "المبالغ فيه"

نفى التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، صحة ما أعلنته لجنة الصليب الأحمر، حول وصول عدد المصابين بالكوليرا في اليمن إلى أكثر من مليون شخص.

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ووصف المتحدث باسم التحالف اليوم الجمعة تقرير الصليب الأحمر بالمبالغ فيه، وقال إنه من المستحيل تقريبا الجزم بأن الحالات مصابة بالكوليرا وليست مصابة بحالة إسهال عادية.

وقال المتحدث باسم التحالف إن الحوثيين يشكّكون في حملات التطعيم ولا يسمحون بوصول المساعدات الإنسانية، ولا دخول عمال الإغاثة، إلى مناطقهم كما ينهبون الطعام والإمدادات الطبية على حد قوله.

وارتفع عدد حالات الكوليرا بشكل حاد في أبريل/نيسان المضي ما أسفر عن وفاة 2227 شخصا لكن معدل الوفيات انخفض بشدة منذ ذلك الحين.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء إن هناك اشتباها في مليون حالة إصابة بالكوليرا في اليمن.

ويعيش اليمن، الذي يعاني من الفقر، حربا وصراعا مسلحا منذ سنوات. وينفذ التحالف العربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية وغارات جوية ضد الحوثيين، الذين استولوا على السلطة في نهاية 2014.

وتسبب إغلاق التحالف العربي للموانئ اليمنية في تفاقم مشكلات اليمن مع نقص إمدادات الوقود وارتفاع أسعار الغذاء.

كما أدت الحرب إلى انهيار قطاع الصحة بشكل شبه كامل انقطاع رواتب العاملين في القطاع منذ عام على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تمنح حوافز مالية للعمل في مكافحة الكوليرا.

وقالت السعودية الأربعاء الماضي إنها ستسمح بالإبقاء على ميناء الحديدة اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون مفتوحا لمدة شهر وهو ميناء حيوي لإيصال السلع والمساعدات.

المصدر: رويترز

نادر همامي