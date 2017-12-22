مقتل 3 أمريكيات بإطلاق نار في ولاية ميزوري

أفادت وكالة أسوشيتد برس، بمقتل 3 نساء في إطلاق نار نفذه مسلحون اقتحموا منزلا يقع في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري.

ووفقا لتقارير صحفية، فقد حاولت السيدات الفرار من اللصوص وقت الهجوم، ولم أي من المهاجمين بعد.

تجدر الإشارة إلى أن إطلاق نار وقع في وقت سابق في كليفلاند الأمريكية، ما أدى إلى مقتل أحد المراهقين وإصابة خمسة آخرين.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم