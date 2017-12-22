بريطانيا تدرج جماعتي "حسم" و"لواء الثورة" في قائمة الإرهاب

صرحت السفارة البريطانية في القاهرة، بأن الحكومة البريطانية أدرجت جماعتي ما يسمى بـ"حسم" و"لواء الثورة" المسلحتين في مصر في قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت السفارة البريطانية في بيان: "أدرجت المملكة المتحدة منظمتي حسم ولواء الثورة في قائمة المنظمات الإرهابية".. "وذلك بسبب الاعتداءات التي نفذتاها (الجماعتان) ضد أفراد الأمن المصري والشخصيات العامة" في البلاد.

وتابع البيان: "توصلت حكومة المملكة المتحدة إلى أن (مثل) هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر، وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة المملكة على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية".

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ونقل البيان عن السفير البريطاني في القاهرة، جون كاسن، قوله: "قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي للإرهاب وعنينا ذلك. اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر وهما عدو لنا جميعا".

وتعتبر السلطات المصرية الجماعتين اللتين أعلنتا مسؤوليتهما عن هجمات مسلحة في مصر ذراعين لجماعة الإخوان المسلمين، لكن الجماعة تنفي انخراطها في العنف.

المصدر: رويترز

أحمد باديان