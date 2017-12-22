الخارجية الروسية تعلق على تهديدات واشنطن بشأن القدس

علقت وزارة الخارجية الروسية، على حقيقة إرسال مسؤولين أمريكيين رسائل تهديد لعدد من الدول قبل التصويت الذي جرى مؤخرا على وضع القدس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في هذا الصدد: "عدد قليل (من الدول) استسلمت للابتزاز.. ومن هذا الجانب، أثبتت أوكرانيا نفسها كذلك وهي الموالية (لواشنطن).. بعد أن صوتت كييف في الـ18 ديسمبر في مجلس الأمن لصالح مشروع قرار بهذا الشأن، غيرت موقفها في الجمعية العامة وتهربت من التصويت، حيث ترك ممثل كييف قاعة الاجتماع".

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وذكرت الخارجية الروسية في هذا الصدد، أن واشنطن هددت صراحة بأن "الدول التي ستصوت بنعم تجازف مستقبلا بفقدان المساعدة والدعم الأمريكيين".

ووفقا لها فإن المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، بعثت برسائل تهديد بهذا الشأن إلى الدول الأعضاء في المنظمة.

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تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت االخميس 22 ديسمبر بأغلبية مئة وثمان وعشرين دولة لصالح بقاء الوضع القائم في القدس، ورفضت تسع دول القرار فيما امتنعت خمس وثلاثون دولة عن التصويت، وتغيّبت اثنتان وعشرون دولة عنه.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم