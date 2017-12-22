جدول جولات التفاوض المرتقبة حول سوريا

صدرت تصريحات كثيرة من مسؤولين عديدين مؤخرا حول عملية التسوية السورية، وتبين من خلالها جدول جولات المفاوضات والحوار على النحو التالي.

الجولة التاسعة من مفاوضات جنيف: يوم 21 يناير

أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف أن "ستيفان دي ميستورا قال إنه يخطط لعقد لقاء جديد في جنيف في يناير/كانون الثاني، يوم الـ 21 تقريبا. وبعد ذلك سيعقد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي".

بدوره، صرح ستيفان دي ميستورا متحدثا من موسكو أمس الخميس بأنه يخطط لعقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف في النصف الثاني من شهر يناير/كانون الثاني.

مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي: يومي 29 و30 يناير

في ختام الجولة الثامنة من مفاوضات أستانا حول سوريا، تم الاتفاق على أن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي سيعقد يومي 29 و30 يناير/كانون الثاني المقبل، حسبما جاء في البيان الختامي، الذي تلاه وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف.

الجولة التاسعة من مفاوضات أستانا: النصف الثاني من فبراير

وجاء في البيان الختامي الصادر عن الجولة الثامنة من مفاوضات أستانا، أن الدول الضامنة، وهي: روسيا، وإيران، وتركيا، قررت عقد الجولة المقبلة من مفاوضات أستانا في النصف الثاني من شهر فبراير/شباط عام 2018.

المصدر: RT، وكالات

أنطون زوييف