ونفى مجلس القضاء الأعلى، ما تردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استقاله المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق ونجله.

وأهاب مجلس القضاء الأعلى بوسائل الإعلام "تحري الدقة وعدم نشر أخبار مغلوطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية قبل مروجى الشائعات الكاذبة من المواقع والأشخاص".

وكانت وسائل إعلام تناقلت أمس نبأ عن مصادر قضائية رفيعة يفيد باستقالة النائب العام السابق ورئيس الدائرة الثانية إرهاب حاليا، المستشار حمادة الصاوي، ونجله أحمد، من العمل بالقضاء، أمس الأربعاء، ومثولهما أمام هيئة الرقابة الإدارية لسماع أقوالهما في تحقيقات تجريها تخص قضية فساد وقع في أثناء فترة عملهما بالنيابة العامة (الأول نائب عام والثاني عضو بالمكتب الفني)، والتي انتهت في سبتمبر الماضي.

المصدر: اليوم السابع