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    تاريخ النشر: 12.07.2024 | 07:10 GMT

    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع عسكري جنوب سوريا

    أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه أغار ليل الخميس/ الجمعة، على موقع عسكري جنوب سوريا ردا على إطلاق قذيفة صاروخية أطلقت نحو جنوب الجولان.

    الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع عسكري جنوب سوريا
    Globallookpress

    وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "خلال ساعات الليلة الماضية (الخميس) أغار الجيش الدفاع على موقع عسكري في منطقة "تسيل" جنوب سوريا، ردا على إطلاق قذيفة صاروخية نحو جنوب هضبة الجولان سقطت في منطقة مفتوحة من دون أن يبلغ عن وقوع إصابات".

    من جهة أخرى، نقلت قناة "العالم" الإخبارية، عن مصادر سورية قولها إن "صاروخين أطلقا من داخل الأراضي الزراعية الواقعة بين بلدة "تسيل" وقرية "عدوان" في منطقة وادي اليرموك، شمال الحدود السورية-الأردنية، باتجاه مناطق سيطرة الجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل".

    وأضافت المصادر، أن المدفعية الإسرائيلية عاودت قصف الأراضي الزراعية في محيط تل عشيرة، إلى الشرق من تسيل، من دون تسجيل وقوع أي أضرار.

    وتقع بلدة تسيل في منطقة وادي اليرموك عند المثلث الحدودي السوري-الأردني مع الجولان السوري، وتبعد نحو 10 كم شمال حدود المملكة الأردنية.

    وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلت الخميس عن المجلس الإقليمي التابع لهضبة الجولان، قوله إن صاروخا أطلق من الأراضي السورية نحو جنوب الجولان في منطقة مفرق الداليت، وتسبب بحريق في المكان، من دون أن تذكر إذا ما وقعت إصابات جراء الحريق.

    المصدر: RT+ العالم+ يديعوت أحرونوت

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