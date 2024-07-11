ونشر الإعلام العسكري في "القسام" مقطع فيديو بعنوان "الشجاعية صمود وإقدام" أظهر خلاله "تصدي مجاهدي القسام لجنود وآليات العدو في حي الشجاعية بمدينة غزة، بعد عودتهم بسلام من عقدهم القتالية وانسحاب العدو".

وأظهر مقطع الفيديو تجهيز عناصر كتائب القسام للعبوات وتفجيرها أثناء مرور الآليات الإسرائيلية.

وتضمنت المشاهد عملية رصد لتقدم الآليات ثم استهداف عدد منها بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع، واشتعال النيران في بعضها، وعمليات استهداف بقذائف "تي جي بي" وقدوم المروحيات لإجلاء القتلى والجرحى.

ووثقت المشاهد أيضا بقايا الآليات الإسرائيلية المستهدفة في حي الشجاعية.

ودأبت "كتائب القسام" على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد القوات الإسرائيلية منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية الواسعة في القطاع أواخر أكتوبر الماضي، حيث كبّدت الجيش الإسرائيلي خسائر، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.

هذا وقالت "كتائب القسام" إن الجيش الإسرائيلي سحب آلياته وقام بعملية إجلاء لجنوده بعد استهدافهم في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

المصدر: RT