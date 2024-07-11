مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 19:13 GMT

    مصر.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سقوط شخص على سيارة شرطة داخل أحد أنفاق الإسماعيلية

    كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص مقطع فيديو وثق سقوط شخص على سيارة شرطة داخل أحد الأنفاق بالإسماعيلية.

    مصر.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو سقوط شخص على سيارة شرطة داخل أحد أنفاق الإسماعيلية
    RT

    وقالت الوزارة إنه وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يوليو الجاري تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن الإسماعيلية محاولة أحد الأشخاص سرقة كشافات الإنارة الخاصة بنفق الثلاثيني بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.

    وأضافت أن الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الواقعة حيث تبين أن شخصا اعتلى مكانا مرتفعا لسرقة كشافات الإنارة.

    وأكدت أنه وحرصا على حياته تم تمكينه من النزول على ظهر سيارة الشرطة وتم ضبطه وبحوزته 3 قطع أسلاك كهربائية خاصة بوصلات أحد كشافات الإنارة بالنفق.

    وأفادت بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وتم عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

    وتداول نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق الحادثة.

    المصدر: RT + "القاهرة 24"

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    رسالة من قناص في "القسام" حول يائير نجل نتنياهو خلال عملية قنص جنود إسرائيليين (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    عبد الملك الحوثي: جبهة حزب الله حجزت 100 ألف ضابط وجندي إسرائيلي

    أخبار العالم

    الخارجية الإيرانية ترد على ادعاءات "الناتو" بدعم إيران لروسيا عسكريا في أزمة أوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    مراسلتنا: إطلاق صواريخ من بينها الـ"بركان" باتجاه محيط موقع ومستوطنة شمال إسرائيل (فيديو)

    أخبار العالم

    قائد قوات "أحمد" الخاصة: العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا ستنتهي في خريف عام 2024

    أخبار العالم العربي

    الجيش الإسرائيلي يجري تحقيقا لـ"حدث نادر" عقب سقوط قتلى بصواريخ "حزب الله"

    أخبار العالم

    مدفيديف يذكّر بـ"عازف البيانو" ويتنبأ بمستقبل "التسوية" الأوكرانية ونتائج العملية العسكرية الخاصة

    أخبار العالم

    "واشنطن بوست": اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة أصبحت في متناول الأيدي