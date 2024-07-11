وقالت الوزارة إنه وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 يوليو الجاري تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن الإسماعيلية محاولة أحد الأشخاص سرقة كشافات الإنارة الخاصة بنفق الثلاثيني بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية انتقلت لمكان الواقعة حيث تبين أن شخصا اعتلى مكانا مرتفعا لسرقة كشافات الإنارة.

وأكدت أنه وحرصا على حياته تم تمكينه من النزول على ظهر سيارة الشرطة وتم ضبطه وبحوزته 3 قطع أسلاك كهربائية خاصة بوصلات أحد كشافات الإنارة بالنفق.

وأفادت بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه وتم عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وتداول نشطاء ومدونون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق الحادثة.

المصدر: RT + "القاهرة 24"