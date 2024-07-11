ونشرت الكتائب مقطع فيديو تحت عنوان "جر أذيال الخيبة" وثق عملية سحب الآليات وإجلاء الجنود في حي الشجاعية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء أن قواته أنهت عملها في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، وخرجت منه خلال الساعات الماضية.

إقرأ المزيد الجيش الإسرائيلي ينسحب من الشجاعية مخلفا دمارا هائلا (فيديوهات)

وقال الجيش في بيان إن "قواته عثرت على 6 أنفاق قرب السياج الحدودي، دمرتها وأصابت العشرات من المخربين، وقضت على أكثر من 150 مخربا، ودمرت البنى التحتية الإرهابية".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن قوات لواء المظليين أنهت مهمتها التي استمرت نحو أسبوعين في منطقة الشجاعية، حيث عثرت القوات على أنفاق تم تدميرها.

ووفق المصدر ذاته شهدت العملية إلقاء القبض على عشرات المسلحين، بالإضافة إلى العثور على كمية كبيرة من الذخائر.

إلى ذلك، قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن طواقمه ممنوعة من الدخول إلى حي الشجاعية شرقي مدينة غزة لتلبية استغاثة المحاصرين وانتشال الجثث.

وأضاف الدفاع المدني اليوم الخميس في تصريح أن "طواقمه غير قادرة على التعامل مع الاستهدافات المتعددة في وقت واحد" مؤكدا أن "حي الشجاعية أصبح منطقة منكوبة غير قابلة للحياة بسبب العدوان الإسرائيلي".

وأشار إلى أن طاقمه "انتشل أكثر من 60 جثة شهيد وهناك العشرات تحت أنقاض المنازل بالحي، والعشرات لا يزالون تحت الأنقاض في الشجاعية وليس لدينا رقم دقيق".

المصدر: RT