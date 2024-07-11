جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد أمس الأربعاء في القاهرة لجمعية مستثمري العاشر من رمضان الصناعية المصرية مع أعضاء مجلس أصحاب الأعمال الليبي – المصري، والذي يهدف إلى فتح أسواق جديدة للصناعة المصرية، وبخاصة في مدينة العاشر من رمضان، بحضور 60 شركة من أعضاء الجمعية.

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وأشار القلعي إلى أن "المجلس يتبع مباشرة وزير الاقتصاد في ليبيا"، ومن بين أهدافه الأساسية إقامة معرض "صنع في مصر" في ليبيا في الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر المقبل لتعريف الجمهور بالمنتج المصري وجودته.

كما ذكر أن المجلس لديه اتفاقيات تعاون مسبقة مع اتحاد المستثمرات العرب، تشمل تنظيم المعرض بحضور رجال الأعمال وكافة الوزراء الليبيين، مع تخصيص 120 مليار دولار لإعادة الإعمار في ليبيا.

المصدر: RT