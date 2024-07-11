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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 11:14 GMT

    السفارة السورية في تونس تبدأ تقديم خدماتها القنصلية

    بدأت سفارة سوريا في تونس تقديم الخدمات القنصلية بعد افتتاح القسم القنصلي فيها وأكد السفير السوري محمد محمد أن فريق السفارة سيعمل بكل طاقاته لتقديم أفضل الخدمات ولكل السوريين.

    السفارة السورية في تونس تبدأ تقديم خدماتها القنصلية
    منصة إكس

    وأشار السفير محمد إلى استمرار الجهود التي تبذلها السفارة من أجل النهوض بالعلاقات الأخوية بين سوريا وتونس وبما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين. حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

    وتقدم السفير السوري بالشكر "إلى كل أصحاب الجهود المخلصة الذين ساهموا في إنجاز الأعمال في السفارة وإعادة الألق إليها، لتكون جديرة بتمثيل سوريا بلد الحضارة والتاريخ".

    ونظمت السفارة احتفالية بمناسبة الانتهاء من أعمال الترميم وإعادة تأهيل مبنى البعثة وتحديثه وذلك بمشاركة عدد من المغتربين السوريين المقيمين في تونس وعدد من التونسيين.

    يشار إلى أنه في أوائل أبريل الماضي، أعطى الرئيس التونسي قيس سعيد تعليماته بالشروع في إجراءات تعيين سفير تونس لدى سوريا.

    وبتاريخ 21 مايو الماضي، تسلم وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أوراق اعتماد محمد المهذبي، سفيرا تونسيا مفوضا فوق العادة لدى سوريا.

    المصدر: RT

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