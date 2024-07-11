

وأعرب الوزير اللبناني عن تقدير لبنان للدعم المصري المتواصل له ولمواجهة مختلف التحديات التي يمر بها.

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من جهته، توجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج للوزير بوحبيب بالشكر على مبادرته بالاتصال والتهنئة، مؤكدا على ما توليه مصر من أولوية للملف اللبناني، مشددا على الدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان وصون سيادته أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر.

وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر سوف تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة، سعيا للتوصل إلى وقف فوري للحرب على غزة، وفي سبيل منع انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار واسعة النطاق.

وأكد الجانبان على تطلعهما الدائم لاستمرار التنسيق والتشاور بهدف تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

المصدر: RT