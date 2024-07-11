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    تاريخ النشر: 11.07.2024 | 10:27 GMT

    مصر تؤكد دعمها للبنان

    أجرى وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، لتهنئته على توليه منصبه الجديد.

    مصر تؤكد دعمها للبنان


    وأعرب الوزير اللبناني عن تقدير لبنان للدعم المصري المتواصل له ولمواجهة مختلف التحديات التي يمر بها.

    من جهته، توجه وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج للوزير بوحبيب بالشكر على مبادرته بالاتصال والتهنئة، مؤكدا على ما توليه مصر من أولوية للملف اللبناني، مشددا على الدعم المصري الكامل لاستقرار لبنان وصون سيادته أمام ما يواجهه من تهديدات ومخاطر.

    وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر سوف تكثف اتصالاتها مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة، سعيا للتوصل إلى وقف فوري للحرب على غزة، وفي سبيل منع انزلاق المنطقة إلى حالة عدم استقرار واسعة النطاق.

    وأكد الجانبان على تطلعهما الدائم لاستمرار التنسيق والتشاور بهدف تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

    المصدر: RT

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