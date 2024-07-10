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    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 18:53 GMT

    سفيرا روسيا وقطر لدى طرابلس يدعوان إلى توافق ليبي ينهي الأزمة السياسية

    التقى السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، يوم الأربعاء، السفير القطري خالد الدوسري، وبحثا العملية السياسية في ليبيا وضرورة وحدة الصف الليبي.

    سفيرا روسيا وقطر لدى طرابلس يدعوان إلى توافق ليبي ينهي الأزمة السياسية
    السفارة الروسية في طرابلس

    عقد الاجتماع بمقر سفارة دولة قطر في طرابلس، وأكد سفير روسيا ونظيره القطري، على ضرورة توافق الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات العامة.

    كما أضاف بيان صادر عن سفارة دولة قطر بطرابلس أن السفيرين استعرضا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

    المصدر: RT

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