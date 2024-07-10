عقد الاجتماع بمقر سفارة دولة قطر في طرابلس، وأكد سفير روسيا ونظيره القطري، على ضرورة توافق الأطراف الليبية لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد وتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات العامة.

كما أضاف بيان صادر عن سفارة دولة قطر بطرابلس أن السفيرين استعرضا خلال الاجتماع العلاقات الثنائية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

المصدر: RT